Синякова высказалась о слухах о воссоединении с Махачем после победы в миксте на ОИ-2024

Чешская теннисистка Катержина Синякова прокомментировала слухи о воссоединении с Томашем Махачем, после того, как бывшие возлюбленные тепло поздравили друг друга с завоеванием золотой медали в миксте на Олимпиаде в Париже.

© Чемпионат.com

«Это наша личная жизнь, вам знать не нужно. И нам нравится, когда вы ничего не понимаете», — сказала Синякова на пресс-конференции.



Сообщалось, что после победу пара несколько раз обнялась, а затем поцеловалась. Махач и Синякова были парой с 2020 года. Но несколько недель назад во время турнира в Праге объявили о расставании. При этом отказываться от микста они даже не собирались.

В финале смешанного парного разряда на Олимпиаде в Париже они обыграли китайских теннисистов Чжана Чжичжэня/Синьюй Ван в трёх сетах — 6:2, 5:7, 10:8.