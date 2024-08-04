Веснина рассказала об отношении к россиянам на Олимпиаде

Российская Олимпийская чемпионка и трехкратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде Елена Веснина рассказала о том, как к россиянам относятся на Олимпийских Играх в Париже. Об этом сообщает Sport24.

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— Никакого предвзятого отношения к спортсменам из России я не увидела. Периодически даже люди подбегали и просили обменяться значками. И когда мы говорили, что сейчас их у нас нет, они спрашивали, из какой мы страны. Мы отвечали: «Из России». И ответная реакция была дружелюбной. Они говорили: «Как жаль! Мы с удовольствием обменялись бы с вами значками», — рассказала Веснина.



По словам теннисистки, к ним подходили спортсмены из стран со всего мира, в том числе Нидерландов, Китая и США.

Веснина отметила, что считает Олимпиаду праздником спорта, где люди, в первую очередь, стремятся показать, на что они способны и насладиться атмосферой турнира.

— Это огромное событие в жизни каждого спортсмена и любого человека, который посетил ОИ, — приводит ее слова Sport24.



Российская пловчиха, рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова призналась, что ей было приятно увидеть флаг России на официальной трансляции ее рекорда на Олимпийских играх.

Флаг России появился во время трансляции состязаний по плаванию на официальном сайте Олимпиады-2024 в Париже. Перед заплывом на дистанции 200 метров брассом на мониторах показали результат Евгении Чикуновой. Спортсменка в апреле 2023 года установила новый мировой рекорд — 2 минуты 17,55 секунды. Около отобразившейся на экране фамилии пловчихи появился российский триколор.