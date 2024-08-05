Глава ФТР: Джокович тепло относится к России

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что встречался с сербским теннисистом Новаком Джоковичем во время Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

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«Я, конечно, за Джоковича и рад его победе. Мы с ним встречались на днях, хорошо пообщались. Он много хорошего помнит, тепло относится к России», — приводит слова Тарпищева ТАСС.



Напомним, в финале олимпийского турнира Новак Джокович обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках. На Олимпиаде-2024 серб впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Таким образом, он оформил «Золотой карьерный «Шлем» — выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.