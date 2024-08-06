Сербский теннисист вторая ракетка мира, чемпион Олимпийских игр — 2024 Новак Джокович впервые за пять лет выступит на «Мастерсе» в Шанхае (Китай), сообщает пресс-служба соревнований.

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Представитель Сербии является четырёхкратным чемпионом соревнований в Шанхае. Турнир состоится со 2 по 13 октября. «Мастерс» пройдёт на хардовом покрытии. В соревнованиях примут участие 96 теннисистов.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. После победы в финале Игр сербский теннисист оформил «Золотой карьерный «Шлем». Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.