Джокович расплакался на корте после победы на Олимпиаде‑2024

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович расплакался на корте после победы в финальном матче теннисного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже.

В финале Джокович, получивший первый номер посева, одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом (2) со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) После финального розыгрыша Джокович упал на колени, закрыл лицо руками и расплакался. Следом теннисист взял флаг Сербии и поднялся на трибуну, чтобы обнять тренеров и семью.

Джокович — 24‑кратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде, рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP. Для него Игры в столице Франции были пятыми в карьере, сербу впервые удалось завоевать олимпийское золото. Ранее в 2008 году на Олимпиаде в Пекине серб стал бронзовым призером в одиночном разряде.