Иностранный журналист попытался спровоцировать теннисистку из РФ

Один из иностранных журналистов после финального матча олимпийского теннисного турнира в Париже попытался спровоцировать вопросом о политике российскую спортсменку Диану Шнайдер. Об этом сообщает Sport24.

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На послематчевой пресс-конференции иностранный журналист на английском языке спросил теннисистку про ее лайк пророссийского поста, поддерживающего Вооруженные силы РФ.

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На это Шнайдер ответила, что она находится на пресс-конференции, чтобы говорить не о политике, а о теннисе. И поэтому она будет говорить только о нем.

До этого российским журналистам запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями Олимпийских игр.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее российские спортсмены выиграли первую медаль на парижской Олимпиаде.