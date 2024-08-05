Карацев проиграл в квалификации «Мастерса» в Монреале

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел выйти в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Монреале.

Карацев в первом круге квалификации уступил испанцу Роберто Баутиста‑Агуту со счетом 6:3, 5:7, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.

Баутиста‑Агут за место в основной сетке поспорит с австралийцем Танаси Коккинакисом.

ATP 1000. National Bank Open Presented by Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд — почти 6,8 миллиона долларов

Квалификация. Первый круг

Аслан Карацев (Россия) — Роберто Баутиста‑Агут (Испания) — 3:6, 7:5, 6:2