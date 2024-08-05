Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили за собой пятое и восьмое места в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Рублев на прошлой неделе дошел до четвертьфинала турнира в Вашингтоне. Медведев выступал на Олимпийских играх в Париже и остановился на стадии третьего круга. За участие в Олимпиаде рейтинговые очки не начисляются.
Рейтинг возглавляет итальянец Янник Синнер, вторым идет серб Новак Джокович, третьим — испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP от 5 августа:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570 очков;
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460;
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130;
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6845;
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525;
6 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105;
7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4080;
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3975;
9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3880;
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3600…
22 (21). Карен Хачанов — 1830…
63 (64). Павел Котов — 814…
66 (66). Роман Сафиуллин — 785…
100 (102). Аслан Карацев (все — Россия) — 585.