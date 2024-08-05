Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили за собой пятое и восьмое места в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Рублев на прошлой неделе дошел до четвертьфинала турнира в Вашингтоне. Медведев выступал на Олимпийских играх в Париже и остановился на стадии третьего круга. За участие в Олимпиаде рейтинговые очки не начисляются.

Рейтинг возглавляет итальянец Янник Синнер, вторым идет серб Новак Джокович, третьим — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP от 5 августа:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6845;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525;

6 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105;

7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4080;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3975;

9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3880;

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3600…

22 (21). Карен Хачанов — 1830…

63 (64). Павел Котов — 814…

66 (66). Роман Сафиуллин — 785…

100 (102). Аслан Карацев (все — Россия) — 585.