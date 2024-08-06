Кафельников объяснил, за счет чего Джокович обыграл Алькараса в финале ОИ-2024

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников объяснил, за счёт чего сербу Новаку Джоковичу удалось обыграть испанца Карлоса Алькараса в финале Олимпиады-2024 (7:6 (7:3), 7:6 (7:2)).

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