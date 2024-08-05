Министр спорта Дегтярев поздравил Андрееву и Шнайдер

Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил Диану Шнайдер и Мирру Андрееву с завоеванием серебра на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

© Чемпионат.com

«Сегодня командировка в Самарскую область. Погружайтесь в спортивную историю и настоящее региона на Волге при помощи карточек. ⠀ Но эти карточки уже не совсем актуальны. Ведь буквально несколько часов назад на берегу французской Сены уроженка Самарской области Диана Шнайдер со своей партнершей Миррой Андреевой взяла «серебро» Олимпийских игр. Поздравляю наших теннисисток!», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.



17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.