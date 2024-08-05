Кафельникова представили как нейтрального спортсмена на ОИ-2024

Самого титулованного теннисиста в истории России, олимпийского чемпиона 2000 года Евгения Кафельникова представили как нейтрального спортсмена в трансляции Олимпиады-2024 в Париже.

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4 августа, после победы серба Новак Джоковича на теннисном олимпийском турнире в одиночном разряде, телеканал Eurosport показал графику, в которой было показано, кто становился чемпионом Олимпийских игр в этой дисциплине. Напротив победителя Игр 2000 года в Сиднее Евгения Кафельникова был зеленый флаг нейтральных спортсменов с подписью AIN (Athletes Individuels Neutres).

«Позор! В 2000 году Евгений Кафельников представлял Россию, а не AIN», — возмутился один из фанатов в социальных сетях.



Кафельников также отреагировал на данный инцидент, сделав репост сообщения болельщика.

Это не первая ситуация, когда были перепутаны флаги. 31 августа в трансляции плавания показали мировой рекорд пловчихи Евгении Чикуновой с флагом России, а 2 августа во время показа соревнований по легкой атлетике были перепутаны флаги СССР и России.