Кафельников отреагировал на то, что на ОИ-24 его назвали нейтральным спортсменом

Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников признался, что не знал о том, что его представили как нейтрального спортсмена в трансляции Олимпиады-2024 в Париже. Его слова приводит Sport24.

«Как я должен относиться к тому, что меня назвали нейтральным спортсменом? Я этого просто не видел — у меня Eurosport не показывает. Пока сам не увижу, ничего сказать не могу», — заявил он.



4 августа, после победы серба Новак Джоковича на теннисном олимпийском турнире в одиночном разряде, телеканал Eurosport показал графику, в которой было показано, кто становился чемпионом Олимпийских игр в этой дисциплине. Напротив победителя Игр 2000 года в Сиднее Евгения Кафельникова был зеленый флаг нейтральных спортсменов с подписью AIN (Athletes Individuels Neutres).

Кафельников — самый титулованный теннисист в истории России. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее он завоевал золотую медаль, обыграв представителя Германии Томми Хааса со счётом 7:6, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3.