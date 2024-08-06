Даниил Медведев рассказал, из-за чего он остается недовольным в этом сезоне

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что его не устраивает то небольшое число побед на турнирах, которое есть в этом сезоне.

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«Честно говоря, я очень доволен своим сезоном. У меня были хорошие результаты и хорошие серии, несколько действительно хороших побед. Что меня в каком‑то смысле не устраивает, так это то, что у меня нет титула, но я хорошо выступаю на крупнейших турнирах и проиграл нескольким замечательным парням», — приводит слова Медведева пресс‑служба ATP.

28-летний Даниил Медведев неудачно выступил на Олимпийских играх в Париже (Франция). В одиночном разряде он в третьем круге уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (3:6, 6:7 (5:7)), в парном мужском турнире (с Романом Сафиуллиным) и в миксте (с Миррой Андреевой) закончил выступления в первом круге.