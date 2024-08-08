Калинская с крупным счетом обыграла Цуренко во втором круге турнира в Торонто

Российская теннисистка Анна Калинская уверенно вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (США). В матче второго круга она обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

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Соперницей российской теннисистки в следующем раунде турнира в Торонто станет победитель пары Дарья Касаткина — Аманда Анисимова.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.