Откровения Мирры Андреевой перед американской серией

Юная россиянка рассказала, как изменилась за последний год и к чему стремится в карьере.

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Мирра Андреева – один из немногих игроков в WTA-туре, кого действительно интересно слушать и в чьи интервью занимательно вникать. По ходу Уимблдона-2024 юная россиянка пообщалась с ведущими подкаста The Sit-Down, организованного пресс-службой Открытого чемпионата Австралии. В беседе Мирра поделилась тем, как изменилась за год, и шутила над Кончитой Мартинес при обсуждении её победы 30-летней давности в Лондоне, а также раскрыла свою теннисную мечту.

«Смотрела турниры перед школой. Теперь это часть моей жизни»

— Расскажи, как начинался твой путь в теннисе.

— Я начала играть, когда мне было шесть лет, но перед этим я провела около трёх лет на корте, потому что моя старшая сестра уже примерно с пяти лет занималась теннисом. Я бы хотела начать играть раньше, но тогда я просто не могла держать ракетку в руках, она была для меня слишком тяжёлой и падала из рук.

Начинала я в Сибири, в Красноярске, своём родном городе. Следом мы переехали на юг России, в Сочи. Там мы провели пять-шесть лет, а теперь почти три года живём в Каннах.

— Ты начинала в шесть лет, теперь тебе 17. Прошло больше 10 лет, спустя это время у тебя уже есть победы над игроками первой десятки, в том числе над твоим кумиром Онс Жабер, и выход в полуфинал «Ролан Гаррос». Всё это ощущается как сон?

— Поначалу всё так и ощущалось, потому что я смотрела все эти большие турниры в детстве, по утрам за завтраком перед школой. Так что, конечно, быть здесь и играть эти соревнования – это будто мечта. Теперь я к этому немного привыкаю, начинаю больше проникаться атмосферой и ощущать, что я больше не новенькая. Это ощущалось как сон, но теперь это стало частью моей жизни.

— Как с прошлогоднего Уимблдона ты изменилась как игрок и как человек?

— Я точно изменилась как игрок: стала более агрессивной, знаю, чего хочу на корте, не просто выхожу и играю ради удовольствия или чтобы взять как можно больше геймов. Теперь я выхожу и знаю, чего я хочу и что мне нужно.

Как человек я стала более зрелой. Я всё такая же, как и год назад. Может, стала более взрослой и теперь не говорю какие-то сумасшедшие вещи. Но я всё ещё старая добрая Мирра (смеётся).

«Нравится сравнение с Мартиной Хингис»

— Ты дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», обыграв по пути Викторию Азаренко и Арину Соболенко. Как это ощущается?

— Безусловно, это потрясающие впечатления. Если говорить о матче с Азаренко, то она выиграла много турниров, она очень опытная, поэтому на игру я выходила с мыслью: «Мирра, ты должна показать свою лучшую игру, чтобы победить». Я почувствовала, что смогу сделать даже больше, и это была потрясающая встреча. Мы закончили играть в час ночи – и это была самая поздняя концовка матча в моей карьере. Эту игру я буду помнить ещё очень долго.

Матч с Соболенко тоже был сложным для меня, но мне тогда не хватило времени, чтобы насладиться моментом после игры, потому что мы закончили довольно поздно, а уже на следующий день я вышла играть полуфинал. Так что только спустя время я поняла, что произошло.

Сейчас эта победа не ощущается для меня как что-то неожиданное. Матч был непростой: у неё [Арины] были проблемы с животом, она несколько раз вызывала врача, и в такие моменты всегда непросто продолжать фокусироваться на игре. Я просто рада своей победе и всему, что случилось со мной во время Открытого чемпионата Франции.

— Ты очень артистичный и креативный игрок, очень разумно действуешь на корте. В связи с этим тебя много сравнивают с Мартиной Хингис. Как относишься к этому?

— Мне нравится. Это неплохо, если тебя сравнивают с чемпионкой турниров «Большого шлема». Нравится, что люди видят какие-то сходства между нами. Когда я была моложе, то хотела играть как она, потому что видела много общего в наших стилях игры, но она всё равно была агрессивнее меня. Я предпочитаю строить розыгрыш до самого конца на задней линии и до того момента, как моя соперница устанет. Она же чаще шла вперёд, старалась забирать очко у сетки и действовать более агрессивно.

«Планировала стать фанаткой Кончиты Мартинес №1»

— Прошло 30 лет с того момента, как твоя тренер Кончита Мартинес выиграла Уимблдон. Что она рассказывала тебе о том времени?

— У неё на Уимблдоне в этом году всплывало много воспоминаний, мы говорили об этом. Я смотрела тот её финал, она мне сказала: «Нет, нет, начинай смотреть с такого-то счёта во втором сете». Я подумала: «Так, ага». И, конечно, специально включила матч с другого момента, который она не хотела.

Мне кажется, она не очень любит говорить об этом, может, не хочет почувствовать себя старой в сравнении со мной, не знаю. Но иногда я всё же спрашиваю, что она тогда чувствовала и как действовала, а она делится этим со мной.

Перед тем как играть матч легенд на Уимблдоне, она сказала мне: «Никогда не приходи на мои матчи». Я же планировала взять большой лист бумаги, написать «Кончита Мартинес, вперёд», поддержать её и стать фанаткой №1.

— Ты добиралась до второй недели на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона в своей карьере. И всё же какое покрытие тебе нравится больше?

— Это очень сложный вопрос. Когда я играю на харде, то скучаю по грунту. А когда играю на грунте, скучаю по харду. Если играю на грунте и харде, то скучаю по траве. И всё же у меня нет любимого покрытия, потому что многое зависит от времени и моих ощущений. Я люблю их все.

«Может, после завершения карьеры захочу изучать химию»

— Ты всё ещё учишься? До сих пор не любишь химию?

— Да, ещё учусь в школе, но, к счастью, сейчас у нас летние каникулы. И да, всё ещё не люблю химию, потому что мне её очень сложно понять, да и времени на это нет. Может, после того как завершу карьеру и мне будет 40 лет, я захочу изучать химию, но я в этом сомневаюсь.

— Когда мы виделись в Брисбене, ты читала «Унесённые ветром». Ты её ещё читаешь?

— Да, второй том. Но не рассказывайте, что там будет дальше (смеётся). Это очень хорошая книга, она мне нравится, надеюсь скоро её закончить.

Иногда мне нравится читать, это помогает мне снять стресс и сфокусироваться. У меня хорошее воображение, и, когда я читаю, в голове всплывают картинки и представление, будто я нахожусь там, с героями.

— Ты достигла многого в такой короткий период времени. Какая твоя теннисная мечта?

— Любой теннисист своей профессиональной мечтой назовёт первую строчку рейтинга, победу на «Большом шлеме» или на Олимпиаде. Но я хочу, чтобы после завершения карьеры меня долго помнили как чемпионку и игрока, который никогда не сдаётся. Одно из тех мечтаний, к которому я стремлюсь. Это будет потрясающе.