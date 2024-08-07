Президент Сербии Вучич рассказал о строительстве музея Джоковича

Президент Сербии Александр Вучич объявил о строительстве музея, посвящённого достижениям второй ракетки мира, чемпиона Олимпийских игр — 2024, 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича. За образец будет взят музей, построенный в Пальма-де-Майорке для испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

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«В Пальма-де-Майорке есть музей, посвящённый Рафаэлю Надалю, и мы намерены показать все заслуги Джоковича и то, что он сделал для нашей страны, а заодно привлечь туристов. Новак больше, чем Надаль, в этом великом спорте. Я не знаю, понимаете ли вы, насколько он популярен во всём мире», — приводит слова Вучича Tuttosport.

Новак Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем» — выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.