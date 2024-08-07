Эрика Андреева проиграла в первом круге турнира в Торонто

В Торонто (Канада) завершился матч первого круга турнира WTA-1000, в котором российская теннисистка Эрика Андреева встречалась с канадкой Мариной Стакушич. Счёт встречи — 7:6 (5), 1:6, 4:6.

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Матч продолжался 2 часа 48 минут. За это время Андреева сделала две подачи навылет и допустила шесть двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Стакушич три эйса при 16 двойных ошибках и восьми реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге представительница Канады сыграет с американкой Тейлор Таунсенд.

Ранее другая российская теннисистка Диана Шнайдер стартовала на турнире в Торонто с победы в матче с представительницей Великобритании Хэрриет Дарт — 6:3, 3:6, 7:6 (2).