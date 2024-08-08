Теннисист Надаль снялся с US Open-2024

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на своей странице в социальной сети X объявил, что пропустит Открытый чемпионат США (US Open) в 2024 году. "Не думаю, что я смогу показать 100% своих умений. Спасибо всем фанатам из США, встретимся в другой раз", — написал Надаль. В своей карьере испанец четыре раза выигрывал турнир Большого шлема в США - в 2010, 2013, 2017 и 2019 годах. 29 июля Надаль проиграл сербскому теннисисту Новаку Джоковичу во втором круге одиночного разряда на летних Олимпийских играх - 2024. Встреча, которая продолжалась 1 час 43 минуты, завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Джокович выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Надаля одна подача навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух. Надаль за карьеру одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде (2-е место в истории), в том числе рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Он - обладатель карьерного "Золотого шлема" в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и олимпийское золото не в один год).

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