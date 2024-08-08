Самсонова уверенно вышла в третий круг «тысячника» в Торонто

Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (США). В матче второго круга она обыграла представительницу Японии Моюку Учижиму. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

© Чемпионат.com

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. В рамках встречи Самсонова выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету японки один эйс, девять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

За выход в четвертьфинал финала «тысячника» в Торонто российская теннисистка сразится с японкой Наоми Осакой или представительницей Бельгии Элисой Мертенс.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.