Медведев потерпел поражение на старте «Мастерса» в Монреале

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Соревнования проходят на харде — любимом покрытии Медведева.

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В стартовом для себя матче Медведев (3) со счётом 4:6, 6:1, 2:6 уступил 42-й ракетке мира испанцу Алехандро Давидович-Фокине.

За выход в четвертьфинал Монреаля Давидович-Фокина сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) – Маттео Арнальди (Италия).

Стоит отметить, что Медведев является чемпионом «Мастерса» в Торонто 2021 года.