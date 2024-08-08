Хачанов проиграл итальянцу Арнальди во втором круге «Мастерса» в Монреале

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

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В матче второго круга Хачанов (16) со счётом 5:7, 5:7 проиграл 46-й ракетке мира 23-летнему итальянцу Маттео Арнальди.

Встреча Хачанова с Арнальди продлилась 1 час и 44 минуты. В её рамках Карен два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Маттео шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Далее в Монреале Арнальди предстоит сразиться с 42-й ракеткой мира испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, который ранее выбил из сетки россиянина Даниила Медведева (3).