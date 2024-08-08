Рублёв пробился в третий круг «Мастерса» в Монреале

Восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублев успешно стартовал на канадском «Мастерсе» в Монреале.

Во втором круге он в двух сетах обыграл 38-ю ракетку мира аргентинца Томас-Мартина Этчеверри со счетом 7:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут.

Отметим, что россиянин в первой партии отыграл брейк. Следующим соперником Рублева станет американец Брендон Накашима.

Турнир в Монреале проходит с 6 по 12 августа. В 2023 году титул забрал первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из представителей России борьбу на турнире также продолжает Карен Хачанов, а Даниил Медведев и Роман Сафиуллин потерпели поражения, но они вместе играют в парном разряде.