Рублев рассказал, почему отказался от выступления на Олимпиаде в Париже

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, почему отказался от выступления на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Олимпиада в столице Франции завершится 11 августа. Победителем мужского олимпийского турнира в одиночном разряде стал серб Новак Джокович. Россияне выступают на Играх в нейтральном статусе.

— Решили, что я морально не готов участвовать в Олимпиаде, учитывая мои последние результаты и то, как я себя вел. Приняли решение, что мне необходимо расставить приоритеты в карьере и взять небольшой перерыв для ментального восстановления, чтобы потом принять участие в нескольких турнирах ATP 250 и приехать в Америку пораньше, чтобы быть полностью готовым к выступлению в Монреале, — сказал Рублев в интервью, опубликованном на канале Tennis Channel в YouTube.

В четверг Рублев победил аргентинца Томаса Эчеверри в вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале, где его соперником станет американец Брэндон Накасима.