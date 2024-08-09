Что сказал Медведев после поражения в Монреале

Первая ракетка России высказался после сенсационного поражения от Давидович-Фокины, а также сообщил о турнирных планах перед US Open.

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Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев неудачно вернулся на хард в Канаде. Вчера, 8 августа, во втором круге «Мастерса» в Монреале российский теннисист в трёх сетах неожиданно уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине. Улучшил настроение пятой ракетки мира в этот день выход в четвертьфинал канадского «тысячника» в тандеме с соотечественником Романом Сафиуллиным. После завершения этой встречи Даниил пообщался с представителями СМИ и рассказал, что стало для него проблемным моментом в одиночном матче, объяснил важность игры в парном разряде, а также ответил на вопрос о подготовке к грядущему розыгрышу американского мэйджора.

– Во французском языке есть выражение «кишка тонка», но его можно понимать и в прямом смысле, как будто вы надорвали кишку. Это стало проблемой для вас в поединке с Давидович-Фокиной?

– А, туалет. Это стало проблемой для меня, так как я не мог сходить в него. Мне пришлось выйти в туалет после второй партии, потому что я забыл, что до него здесь идти очень долго. Это занимает больше двух минут, и он находится далеко от Центрального корта.

Мне пришлось уйти с корта, ведь я слишком долго был неактивен, поэтому подумал, что смогу сделать это во время сета, но правила мне непонятны. Иногда меня отпускают во время сета. Я знаю, что обычно это нужно делать в течение полутора минут после смены сторон.

Иногда я делаю это слишком быстро и пытаюсь идти быстро, а судья говорит: «Не торопись». А вчера мне сказали: «Нет, ты не можешь идти». В конце концов, я не понимаю правила, но считаю, что организаторы турнира в Монреале должны поставить туалеты рядом с Центральным кортом. Это было бы проще. Я не думаю, что это очень дорого.

– То есть вы берёте вину за случившееся на себя? Эта необходимость сходить в туалет повлияла на вас в третьем сете?

– На меня повлияло правило. В остальном всё не так уж плохо. Это не проблема. Здесь проблема заключалась в том, что на то, чтобы дойти в туалет, уходит две минуты, а на то, чтобы вернуться обратно, требуется четыре минуты.

Так что я поступил глупо, и мне пришлось уйти с корта. Я отреагировал недостаточно быстро, поэтому решил остаться на нём. На самом деле, это стоило мне некоторого количества энергии.

– Даниил, как вы можете объяснить этот трёхсетовик с Давидович-Фокиной? Кажется, что было три матча в одной встрече.

– Я начал не слишком хорошо играть на харде, и мы знали, что это должно было произойти после перехода с грунта. То же самое произошло и с другими теннисистами, выступавшими на Олимпиаде. Это сложно, потому что я хорошо тренировался, но когда начал играть, то играл не так уж хорошо. Я не мог делать обводящие удары и потерял несколько очков, которые не должен был терять.

Было очень сложно, но я отдал все силы. Алехандро очень хорошо сыграл в первом и третьем сетах и выиграл матч. Я постараюсь добиться большего в Цинциннати.

– Приближается Открытый чемпионат США. Как вы будете готовиться? Собираетесь ли вы выступить в Цинциннати?

– Конечно, я поеду в Цинциннати. Не вижу смысла уезжать куда-то ещё и возвращаться. Монреаль очень хорош. Конечно, здесь у меня ничего не получилось. Надеюсь, в Цинциннати сыграю лучше.

– Вы одержали хорошую победу в парном разряде. Сделали камбэк в том матче. Для вас важно продолжать играть в паре?

– Это может немного помочь мне в плане обретения уверенности, но чем раньше я поеду в Цинциннати, тем лучше. Там корты и мячи будут другими.

Здесь я записался в парный разряд с соотечественником, и мы играем хорошо. Я буду здесь столько, сколько потребуется, чтобы сыграть в паре, с этим проблем нет. Я пытаюсь улучшить свою игру и свой удар, когда играю в паре. У нас были две красивые победы, и мне нравится играть с Романом.

Однако я слышал, что завтра ничего не будет сыграно из-за дождя, поэтому, если пойдёт дождь, я не хотел бы оказаться в это время на корте, а предпочёл бы быть в отеле.

– Можете ли вы рассказать что-нибудь о Монреале и Северной Америке? Что вам нравится в городе?

– Мне здесь хорошо. У нас действительно не так много времени, чтобы по-настоящему изучить город, однако ужины тут хорошие. Есть хорошие рестораны. Мне нравится Монреаль, но это теннис. Когда проигрываешь, то нужно думать о следующем турнире.

Я буду играть в парном разряде столько, сколько потребуется, без проблем, и мне придётся остаться ещё на несколько дней в Монреале для этого, однако в этом нет проблем. Мне нравится город.

«Мастерс» в Монреале проходит с 6 по 12 августа. За всеми событиями этого престижного турнира следите на «Чемпионате».