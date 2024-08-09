Федерер: современному теннису не хватает топ-игрока с убийственным одноручным бэкхендом

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, чего не хватает в современном теннисе.

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«Впервые в топ-10 не было ни одного игрока с убийственным бэкхендом, который выполняется одной рукой. Очень жаль. У лучших игроков современности — Алькараса, Синнера, Джоковича, Надаля — невероятные, сумасшедшие бэкхенды. Но сейчас нам не хватает именно такого парня, который демонстрировал бы одноручный бэкхенд», — приводит слова Федерера Vogue.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».