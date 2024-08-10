Медведев и Сафиуллин не смогли выйти в 1/2 финала парного турнира в Монреале

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин не смогли выйти в полуфинал парного разряда турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). В четвертьфинале они уступили паре Раджива Рама из США и Джо Солсбери из Великобритании со счётом 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 56 минут. В её рамках пара Медведева и Сафиуллина два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из одного заработанного (100%). На счету Рама и Солсбери один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных (43%).

В 1/2 финала турнира Рам и Солсбери встретятся с парой Юго Нис (Франция) и Ян Зелиньский (Польша). Турнир в Монреале с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 6 по 12 августа.