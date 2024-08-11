Рублёв высказался о расписании «Мастерса» в Монреале после двух сыгранных матчей за сутки

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о расписании теннисного турнира категории «Мастерс» в канадском Монреале.

«Конечно, никогда не бывает легко проводить два матча в один день, но я думаю, что мы оба справились с этим. В каком-то смысле мы понимаем, что это часть спорта. Мы ничего не можем с этим поделать. Мы не можем контролировать погоду. Мы не можем контролировать, будет ли сегодня очень жарко, или, наоборот, очень холодно, или очень ветрено. Это часть спорта. Вы всегда должны играть в немного разных условиях, даже находясь в одном и том же месте», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

В ночь с 10 на 11 августа мск восьмая ракетка мира Андрей Рублёв обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче теннисного турнира категории «Мастерс» в канадском Монреале — 6:3, 1:6, 6:2. Россиянин стал вторым игроком в 2024 году, побеждавшим теннисиста из топ-5 мирового рейтинга ATP на грунтовом и хардовом «Мастерсах».