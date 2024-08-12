Рублев вплотную подобрался к Медведеву в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на шестую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в канадском Монреале. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте ATP.

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Таким образом, Рублев поднялся на две строчки вверх. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, который идет на пятой строчке. Лидером остается итальянец Янник Синнер. Вторым идет серб Новак Джокович, третьим — испанец Карлос Алькарас.

Ночью 12 августа Рублев одержал победу в полуфинальном поединке над представителем Италии Маттео Арнальди. Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. За это время Рублев сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из трех брейк-пойнтов.

За трофей турнира в Канаде российский теннисист поборется с Алексеем Попыриным, который представляет Австралию. Он в своем полуфинале обыграл американского теннисиста Себастьяна Корду.

Рублев в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монреале обыграл итальянца Янника Синнера, который является первой ракеткой мира. Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:2.