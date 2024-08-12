Алькарас рассказал, какая его мечта сбылась на Олимпийских играх в Париже

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от игры с Рафаэлем Надалем в парном разряде на Олимпиаде в Париже.

© Чемпионат.com

«Это был отличный опыт — пообщаться с Рафой за пределами корта, узнать друг друга получше. Играть вместе в парном разряде было здорово, этого я точно никогда не забуду. Я многому научился, общаясь с ним, как на корте, так и вне его. Я думаю, что мы показали отличный теннис, учитывая то, что мы оба не являемся парниками. Концовка турнира немного разочаровала, потому что мы могли бы выступить ещё лучше, но в целом, если для меня сбылась мечта поиграть бок о бок с Рафой. Иногда, когда мы проигрывали, он всё равно был в позитивном ключе, говоря мне что-то вроде: «Прямо сейчас они почувствуют давление, и мы должны нагнетать его и забивать мячи, чтобы доставить им неприятности. Некоторые сложные моменты в игре трудно разглядеть, а Рафа видит их очень ясно», — приводит слова Алькараса Tennis Infinity.

Испанский дуэт дошёл да 1/4 финала парных соревнований на Олимпиаде. В матче за выход в полуфинал они со счётом 2:6, 2:4 уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку.