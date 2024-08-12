Зверев вошел в топ-10 по количеству четвертьфиналов на «Мастерсах»

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вошёл в топ-10 по количеству четвертьфиналов на «Мастерсах» за всю историю. Это достижение покорилось немцу после выхода в 1/4 финала на турнире в Монреале (Канада), где он в 29-й раз добрался до этой стадии.

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Лидером по данному показателю является 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль (99 четвертьфиналов). Полный топ-10 выглядит следующим образом:

1. Рафаэль Надаль — 99.

2. Новак Джокович — 94.

3. Роджер Федерер — 87.

4. Энди Маррей — 51.

5. Томаш Бердых — 45.

5. Давид Феррер — 45.

5. Пит Сампрас — 45.

8. Андре Агасси — 44.

9. Энди Роддик — 35.

10. Александр Зверев — 29.

27-летний Зверев шесть раз выигрывал титулы на турнирах серии «Мастерс». Пять раз он выходил в финалы.