Рублев проиграл в финале «Мастерса» в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублев не смог одержать победу на турнире серии «Мастерс» в Монреале и уступил в финале австралийцу Алексею Попырину.

В решающем матче россиянин проиграл сопернику со счетом 2:6, 4:6.

Рублев в текущем сезоне смог выиграть один матч на турнирах ATP World Tour Masters 1000 в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. При этом теннисист одержал победы на соревнованиях в Мадриде и Гонконге. В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) спортсменов в одиночном разряде Рублев занял шестое место, пишет RT.