Участвовавшая в ОИ россиянка описала условия в Олимпийской деревне

Российская теннисистка Елена Веснина, участвовавшая в Играх-2024 в Париже, описала условия проживания в Олимпийской деревне. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Она отметила несколько нюансов.

«Как мне показалось, в Токио (на ОИ-2020 — прим. Ленты.ру) кровати были удобнее. Плюс сказывалось отсутствие кондиционеров, и это вызывало дискомфорт. Все-таки в Париже как минимум пару дней стояла невыносимая жара», — рассказала россиянка.

Веснина на Играх в Париже выступала в парном разряде вместе с Екатериной Александровой. Россиянки вылетели в первом круге.

Олимпиада в Париже завершилась 11 августа. Россияне выступали в нейтральном статусе и завоевали одну серебряную медаль.