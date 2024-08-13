Александрова — Касаткина: Дарья выиграла первый сет в стартовом матче турнира в Цинциннати

В эти минуты проходит матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором встречаются 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и её соотечественница 26-я ракетка мира Екатерина Александрова. Касаткина со счётом 6:4 одержала победу в первом сете.

© Betassist

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российскими спортсменками.

Счёт личных встреч равный — 2-2 (2-1 в пользу Александровой на харде). Екатерина выигрывала со счётом 6:4, 3:6, 6:4 в первом круге турнира в Санкт-Петербурге в 2020-м и 6:1, 7:6 (7:1) во втором круге Остравы-2022. Дарья победила в двух сетах в третьем круге Пекина-2019 (6:4, 6:3) и в трёх партиях на траве Берлина-2022 (5:7, 6:1, 6:1).