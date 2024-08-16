Теннисист Руне потерял сознание во время матча на турнире в Цинциннати

Датчанин Хольгер Руне потерял сознание в результате теплового удара по ходу матча второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо). Об этом сообщил портал Punto de Break.

Отмечается, что инцидент произошел в начале второго сета при счете 2:1 в пользу португальца Нуно Боржеша, когда соперникам было необходимо поменяться сторонами теннисного корта. По информации источника, Руне потерял сознание на скамейке после перенесенного теплового удара. После этого на корт был вызван врач, который измерил давление спортсмену. Позднее Руне сумел продолжить игру и выйти в следующий круг турнира, одержав победу со счетом 6:3, 7:6 (10:8).

Руне 21 год, он занимает 16-е место в рейтинге ATP. На его счету 4 титула под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2022, 2023) и Уимблдона (2023).

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование проводится на покрытии "хард" и завершится 19 августа. Призовой фонд составил $6,8 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который снялся с текущего розыгрыша. Из россиян турнир выигрывал Даниил Медведев (2019).