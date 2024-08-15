Медведев не смог выйти в третий круг турнира в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии "Мастерс" в Цинциннати.

Соперником Медведева во втором круге стал 35-й номер мирового рейтинга Иржи Легечка из Чехии. Матч прошел в равной борьбе, у Медведева было даже больше брейк-пойнтов, но он не сумел реализовать ни одного.

Итог - Легечка выиграл в двух партиях - 7:6, 6:4.

По ходу встречи россиянин получил от арбитра предупреждение за то, что что-то сказал на французском. Медведев был возмущен таким решением, заявив, что на корте он общался с самим собой.