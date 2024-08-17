Стали известны все участники четвертьфинала мужского «Мастерса» в Цинциннати

Определились все участники стадии 1/4 финала мужского теннисного турнира категории «Мастерс» в американском Цинциннати.

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В их число вошёл российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий в рейтинге ATP шестую строчку и посеянный на «Мастерсе» в Цинциннати под шестым номером. Также на этой стадии сыграют первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, Александр Зверев из Германии (четвёртый в рейтинге ATP, третий посев на турнире), Хуберт Хуркач из Польши (седьмой в рейтинге ATP, пятый посев), американец Бен Шелтон (14-й в рейтинге ATP, 12-й посев), Хольгер Руне из Дании (16-й в рейтинге ATP, 15-й посев), Фрэнсис Тиафо из США (26-й в рейтинге ATP) и британец Джек Дрэйпер (27-й в рейтинге ATP).

Все пары 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати:

Янник Синнер — Андрей Рублёв;

Александр Зверев — Бен Шелтон;

Хуберт Хуркач — Фрэнсис Тиафо;

Джек Дрэйпер — Хольгер Руне.