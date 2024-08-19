Павлюченкова снялась с турнира WTA в Мексике

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не примет участие в турнире категории WTA 500 в мексиканском Монтеррее из‑за повреждения.

В субботу Павлюченкова не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати, проиграв испанке Пауле Бадосе.

— У меня разрывается сердце от мысли, что я не смогу сыграть в Монтеррее на следующей неделе из‑за травмы, которую я получила на турнире в Цинциннати. Я люблю Монтеррей, и этот турнир всегда был особенным для меня, а болельщики всегда помогали мне чувствовать себя здесь как дома! Надеюсь увидеть вас снова, — написала Павлюченкова в социальной сети.

Павлюченкова — трехкратная победительница турнира в Монтеррее (2011, 2013, 2017).

Соревнования в Мексике пройдут с 19 по 24 августа.