Эрика Андреева вышла во второй круг турнира WTA в Мексике

Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в мексиканском Монтеррее.

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В стартовом раунде Андреева одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой со счетом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

В следующей стадии Андреева сыграет против американки Даниэль Коллинз, получившей первый номер посева.

Другая россиянка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг турнира, проиграв Марии Лурдес Карле из Аргентины в трех сетах. Спортсменки провели на корте 2 часа 53 минуты.

WTA 500. Abierto GNP Seguros 2024. Монтеррей (Мексика). Хард. Призовой фонд — более 922 тыс долларов

Первый круг

Эрика Андреева (Россия) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:1, 6:4

Мария Лурдес Карле (Аргентина) — Вероника Кудерметова (Россия) — 1:6, 7:5, 6:4