Соболенко высказалась по поводу предстоящего поединка с Игой Свёнтек

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась по поводу предстоящего матча с польской теннисисткой Игой Свёнтек.

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«Как повлияет на нашу встречу с Игой Свентек такое быстрое покрытие? Хороший вопрос. Надо задать его тренеру. В прошлом у нас было много хороших сражений. Мне всегда нравится играть против нее, вне зависимости от результата. Это очень тяжело, но я рада, что мы дошли до полуфинала и встретимся еще раз.», — приводит слова Соболенко Tennis Channel.

Свёнтек и Соболенко провели между собой 11 матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 8:3 в пользу польской теннисистки.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.