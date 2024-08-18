Крис Эверт высоко оценила технику ломания ракетки Карлоса Алькараса

Победительница 18 турниров «Большого шлема» американская теннисистка Крис Эверт высоко оценила технику ломания ракетки испанца Карлоса Алькараса. Напомним, во время матча второго круга с французом Гаэлем Монфисом на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) Алькарас вышел из себя после проигранного гейма при счёте 1:2 и несколько раз ударил ракетку о корт, в результате чего она сломалась.

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Она отреагировала на шуточный пост пользователя, который звучал следующим образом: «Посмотрите на эту технику, использовал только одну руку, согнул колено, чтобы надлежащим образом приложить силу, четыре чистых удара. Это изящество, величайшее ломание ракетки в истории».