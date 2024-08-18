Касаткина посмеялась над Кафельниковым из-за критики в адрес Свентек

Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала в соцсети X (ранее Twitter) на слова экс-теннисиста Евгения Кафельникова, который раскритиковал полячку Игу Свентек за то, что она пожаловалась на расписание тура.

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«Кто-то заставляет тебя играть? Все, что ты делаешь, — это жалуешься. Ты заслуживаешь получать гораздо меньше, чем сейчас», — заявил Кафельников.

Касаткина выложила пост, в котором указывается, что Кафельников заработал меньше призовых за карьеру, чем Свентек в 23 года.

«Теперь я понимаю, почему ты так разозлился», — подписала пост Касаткина.

Кафельников выиграл за карьеру $23 млн, Свентек уже заработала $31 млн.

Свентек матче 1/4 финала обыграла россиянку Мирру Андрееву со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Во встрече, которая продолжалась 2 часа 40 минут, Андреева сделала 12 эйсов и допустила четыре двойные ошибки. На счету Свентек шесть подач навылет и четыре двойные ошибки.

В полуфинале Свентек сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.