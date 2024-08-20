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Арина Соболенко поднялась на второе место в обновлённом рейтинге WTA

В новом рейтинге WTA от 19 августа белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на вторую строчку. Она сместила с этой позиции американку Кори Гауфф. Возглавляет рейтинг представительница Польши Ига Свёнтек.

Арина Соболенко поднялась на второе место в обновлённом рейтинге WTA
© Чемпионат.com

Рейтинг WTA от 19 августа:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10695 очков 2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 8016 3 (2). Кори Гауфф (США) — 6743 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5931 5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5168 6 (6). Джессика Пегула (США) — 5160 7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980 8 (9). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3571 9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3515 10 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 3428…

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2973… 15 (15). Анна Калинская (Россия) — 2712; 16 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2610… 18 (20). Диана Шнайдер (Россия) — 2385… 21 (24). Мирра Андреева (Россия) — 2183… 26 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1961… 30 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1763… 43 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1309; 44 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308… 79 (80). Анна Блинкова (Россия) — 861… 89 (89). Эрика Андреева (Россия) — 809…

Напомним, Соболенко стала чемпионкой турнира в Цинциннати.

Теннис
Кори Гауфф
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Мария Саккари
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Елена Остапенко
Анастасия Павлюченкова