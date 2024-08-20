Арина Соболенко поднялась на второе место в обновлённом рейтинге WTA

В новом рейтинге WTA от 19 августа белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на вторую строчку. Она сместила с этой позиции американку Кори Гауфф. Возглавляет рейтинг представительница Польши Ига Свёнтек.

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Рейтинг WTA от 19 августа:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10695 очков 2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 8016 3 (2). Кори Гауфф (США) — 6743 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5931 5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5168 6 (6). Джессика Пегула (США) — 5160 7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980 8 (9). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3571 9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3515 10 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 3428…

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12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2973… 15 (15). Анна Калинская (Россия) — 2712; 16 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2610… 18 (20). Диана Шнайдер (Россия) — 2385… 21 (24). Мирра Андреева (Россия) — 2183… 26 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1961… 30 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1763… 43 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1309; 44 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308… 79 (80). Анна Блинкова (Россия) — 861… 89 (89). Эрика Андреева (Россия) — 809…

Напомним, Соболенко стала чемпионкой турнира в Цинциннати.