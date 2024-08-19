Джокович побил рекорд Надаля по пребыванию в топ-2 рейтинга АТР

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович установил новый рекорд мужского тенниса. Серб проводит 597-ю неделю в топ-2 рейтинга АТР, ранее лидером по этому показателю был 22-кратный чемпион «Шлемов» испанец Рафаэль Надаль (596 недель).

© Чемпионат.com

Сейчас Джокович является второй ракеткой мира. Стоит отметить, что на его счету также рейтинг по пребыванию на первой строчке мирового рейтинга — 428 недель.

В последний раз Новак Джокович выходил на корт во время Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция), на которых впервые в карьере выиграл золотую медаль. Он не принимал участия на турнирах серии «Мастерс» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США). Джокович планирует выступить на US Open — 2024, где победил в прошлом году.