Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Кливленде, уступив китаянке Ван

80-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Кливленде (США) в одиночном разряде. В матче первого круга она разгромно уступила китаянке Синьюй Ван (39-й номер рейтинга WTA) — 1:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. В рамках поединка Блинкова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх. На счету Ван три эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Синьюй Ван сыграет с победительницей матча между американскими теннисистками Катариной Скотт и Маккартни Кесслер. Китаянка посеяна на турнире в Кливленде под четвёртым номером.