Российская теннисистка, 89-я ракетка мира Эрика Андреева вышла в третий круг турнира в Монтеррее, обыграв 11-ю ракетку мира из США Даниэль Коллинз. Счёт — 1:6, 6:3, 6:3.

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Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. За это время Андреева реализовала три брейк-пойнта из пяти, выполнила четыре подачи навылет и допустила три двойные ошибки. Даниэль Коллинз допустила семь двойных ошибок, выполнила 10 подач навылет и реализовала три брейк-пойнта из пяти. В следующем раунде соревнований россиянка сыграет с победительницей встречи между новозеландкой Лулу Сун и аргентинской спортсменкой Марией Карле.

Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующей победительницей турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.