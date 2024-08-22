Павел Котов проиграл Лоренцо Сонего в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме

Российский теннисист 63-я ракетка мира Павел Котов не смог выйти в полуфинал турнира в Уинстон-Сейлеме (США).

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В четвертьфинальном поединке Котов уступил 58-й ракетке мира итальянскому теннисисту Лоренцо Сонего. Встреча завершилась со счётом 3:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 42 минуты. В рамках встречи Сонего выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Котова три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Турнир в Уинстон-Сейлеме проходит в преддверии US Open. Напомним, US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.