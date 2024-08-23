Советский теннисист связал неудачи в карьере с рождением в СССР

Советский теннисист Андрей Чесноков объяснил, почему до конца не смог реализовать свой потенциал. Его слова приводит «Чемпионат».

По мнению спортсмена, его неудачи могут быть связаны с рождением в СССР.

«Думаю, мог бы достичь большего. Наверное, надо было что-то поменять, по-другому работать. Может, надо было вообще родиться в другой стране. Может, я ошибаюсь. В Советском Союзе меня поставили в такие рамки, что я хотел быть лучшим», — заявил Чесноков.

Экс-игрок добавил, что у него был шанс побороться за титул на турнире «Большого шлема».

«Если бы вы знали, как сложно мне было начинать играть в теннис», — отметил Чесноков.

Советский игрок добирался до девятого места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету семь титулов на турнирах под эгидой организации. Его лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» является полуфинал «Ролан Гаррос»-1989.