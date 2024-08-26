Экс-теннисистка высказалась о допинг-скандале Синнера

Бронзовая медалистка Олимпийских игр в Лондоне, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова заявила, что допинговый скандал вокруг итальянского теннисиста Янника Синнера может повлиять на его соперника — россиянина Даниила Медведева — на Открытом чемпионате США (US Open). Ее слова приводит ТАСС.

© Газета.Ru

«У Синнера сейчас небольшой беспорядок в команде, и как это на него повлияет, и сможет ли он держать этот крепкий внутренний стержень, не обращая внимания на вопросы пресс-службы по поводу употребления допинга? На этом Медведев может сыграть, конечно», — заявила Петрова.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

«Первая проба Синнера на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе показала низкую концентрацию клостебола. Спустя восемь дней вторая проба дала такой же результат. Результаты Синнера, призовые и рейтинговые очки с этого турнира были аннулированы», — говорится в сообщении ITIA.

Синнер посеян под первым номером на стартующем на следующей неделе US Open. С Медведевым он может встретится на стадии четвертьфинала турнира.