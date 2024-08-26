Суперкомпьютер не включил россиян в топ-5 фаворитов мужской сетки US Open

Суперкомпьютер Opta не включил российских теннисистов в топ-5 фаворитов мужской сетки на турнире «Большого Шлема» — US Open — 2024.

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В Открытом чемпионате США принимают участие пять россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Павел Котов и Роман Сафиуллин.

По версии компьютера первое место занимает первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер с вероятностью победы 17%. Второе место в рейтинге занимает испанский теннисист Карлос Алькарас (10%), третье — серб Новак Джокович (9%), четвёртым стал Григор Димитров из Болгарии (4,8%), а пятёрку лидеров замкнул немец Александр Зверев (4,6%).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3).