Болгарский теннисист Григор Димитров с уверенной победы стартовал на Открытом чемпионате США. В матче первого круга он обыграл француза Кирияна Жаке со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

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Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Димитров выполнил 11 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Жаке одна подача навылет, две двойные ошибки и один реализованных брейк-пойнт из шести.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.